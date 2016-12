Cholet Le rêve d’Adrien à bord de l’A-320

0

Adrien Beslot est devenu, cette année, pilote de ligne pour la compagnie Easy Jet. Le Choletais dit vivre « un rêve » aux commandes de son A-320. « Quand on a un vol de plus d’une heure, on prend parfois le temps d’admirer le paysage par la fenêtre, raconte-t-il. Vue de là-haut, la Bretagne, c’est splendide. Les Alpes et les Pyrénées, c’est majestueux. » Adrien Beslot raconte son quotidien pas tout à fait comme les autres…

