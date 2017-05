Cholet Le relooking, ou l'art de reprendre confiance en soi

0

Mercredi dernier, le nouveau bar ambiance le QG, rue de Lorraine, à Cholet a accueilli une soirée relooking spéciale femmes rondes.

Carine, Julie, Christelle, Christine, Virginie et Céline se sont laissées prendre au jeu pour se présenter à l'occasion de trois défilés en tenue décontractée pour commencer, puis en tenue habillée et enfin en habit de soirée.

Chacune d'elles a pu bénéficier des conseils de Céline Cormier en maquillage, Jessica Ménard en coiffure, Isabelle Mérijeau en massage énergétique et Laure Léger en conseil image.

« Pour la première fois depuis longtemps, je me suis habillée autrement. J'ai pris confiance en moi. Au départ, je tremblais et au fur et à mesure, la décontraction est venue », s'est félicitée Carine.

