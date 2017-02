Cholet Le Rallye des givrés déambule ce dimanche

0

Les Choletais vont goûter à une spécialité de Mouzillon : le Rallye des Givrés. L'association les Dérouillés organise la 6e édition de sa déambulation de véhicules anciens, la plupart de collection, ce dimanche à partir de 8 heures pour un départ prévu à 9 heures de la place du 8 Mai 1945. Le retour est envisagé entre 16 et 17 heures. Environ 160 voitures, motos, camions, utilitaires, cyclomoteurs fileront vers SaintChristophe-du-Bois (9 h 15), La Séguinière (9 h 25), Saint-Léger-sous-Cholet (9 h 40), Le May-sur-Evre (10 heures, pause au complexe sportif), Saint-Georges-des-Gardes (11 heures), Trémentines (pause déjeuner salle Azura entre 12 et 15 heures), Nuaillé (15 h 05) Vezins (15 h 15), Chanteloup-les-Bois (15 h 25), Toutlemonde (15 h 35), Mazières-en-Mauges (15 h 55) et enfin Cholet. Les véhicules, 100 autos des années 20 aux années 80 (Peugeot, Simca, Renault... Delahaye, Salmson, Amilcar), 36 deux-roues (Mobylette, Terrot, Indian...) et 26 utilitaires, seront visibles de 16 à 18 heures place du 8 mai 1945 à Cholet.