Cholet Le quartier Favreau solidaire dans les cartons

Poussés à déménager en raison de la rénovation du quartier choletais, des habitants ont choisi de s'entraider. Quand l'un fait ses cartons, l'autre lui donne un coup de pouce. Et vice-versa.

Comme neuf. Dans ce grand appartement de la rue Charcot, à Cholet, les murs sont blancs, le sol et les plafonds refaits et, à travers les fenêtres, on peut tranquillement observer la vie du quartier Favreau. En tendant l'oreille, on pourrait presque entendre les échanges des quatre déménageurs qui se trouvent au pied de l'immeuble. Pas des professionnels, quoi que. Depuis décembre, il s'agit du cinquième déménagement solidaire que connaît le quartier.

