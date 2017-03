Cholet Le monde à portée d'ailes

0

Sur l’aérodrome du Pontreau, Aeroways propose désormais au public des séances de simulation de vol. Une nouvelle orientation pour l’ancienne école de formation professionnelle. « Vous savez, on a des pilotes qui sont venus ici pour renouveler leurs licences, glisse Thomas Kirch le co-gérant de l’entreprise avec Mathieu Potié. Le simulateur reproduit fidèlement les procédures de vol. On peut programmer toutes sortes de scénarios. Les gens se prennent au jeu car c’est très réaliste… Tout le monde peut s'y essayer, car c'est également ludique. » On a embarqué pour voir...

