Cholet Le mineur de 16 ans avait jeté un cocktail Molotov contre un bus

0

Une opération de la Police nationale avait été menée début novembre dans le quartier Jean-Monnet. Une opération engagée en réaction aux incendies répétés de voitures et de scooters dans le secteur au cours des jours précédents.

Ces contrôles avaient embrasé le quartier où des jeunes s'étaient rassemblés le soir, lançant des projectiles sur des voitures quand ils ne les incendiaient pas. Trois véhicules sont notamment partis en flammes (photo). Avenue Byzet, au cœur du quartier Jean-Monnet, un cocktail Molotov avait aussi été lancé le samedi 5 novembre à 19 h 30 contre la vitre d'un bus des Transports du Choletais, sans pour autant la briser. A son bord, une poignée de passagers étaient repartis avec une belle frayeur.

Mardi, un mineur de 16 ans, « très défavorablement connu des services de police » et identifié comme étant l'auteur de ce « fait grave », a été interpellé et placé en garde à vue. Garde à vue durant laquelle il a reconnu les faits. Ce mineur a été mis en examen devant le juge des enfants et remis en liberté.