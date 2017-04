Cholet Le comité En Marche explose de joie

0

Le comité de soutien choletais En Marche a laissé éclater sa joie à l'heure de la publication des résultats du premier tour. Emmanuel Macron est en tête, et dans la tête de chacun, cela ne fait aucun doute, il gagnera dans quinze jours... « Fini, les vieux partis, explique Marie, 24 ans. Emmanuel Macron donne un sacré coup de jeune. » Un peu plus loin, Nadine, 52 ans, une ancienne militante socialiste, se dit « heureuse » pour ses « enfants ». « On n’a pas marché pour rien ! Aujourd’hui, il faut arrêter avec les clivages », précise-t-elle, appuyée par Marie-Hélène, 62 ans, une ancienne sarkozyste. « Les jeunes doivent arriver au pouvoir. C’est cela qui rend la démocratie vivante. »

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE LUNDI