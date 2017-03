Cholet Le cirque Médrano à La Meilleraie

0

Se revendiquant comme le plus grand cirque français avec ses 1 million de spectateurs par an, le cirque Médrano sera présent à Cholet les mardi 21 et mercredi 22 mars à La Meilleraie. La troupe propose du cirque traditionnel avec les grands fauves, les animaux exotiques, les clowns, les équilibristes... Sans oublier les strass et paillettes et des danses dignes des plus grands ballets avec des chorégraphies féériques. Informations sur www.cirque-medrano.fr