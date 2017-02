0

Le public choletais est invité à un grand classique du répertoire, vendredi soir. Le théâtre Saint-Louis accueillera « Le Cid » de Corneille mis en scène par Yves Beaunesne avec notamment Jean-Claude Drouot. On y retrouve Rodrigue et Chimène tiraillés entre les désirs d'amour et d'honneur. Un choix cornélien.

Vendredi 10 février à 20 h au théâtre Saint-Louis. 18 € à 30 €. Réservations : 02 72 77 24 24 et http://www.cholet.fr