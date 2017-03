Cholet Le Choletais a fait le point sur ses atouts

0

Première, ce jeudi, dans le complexe sports et loisirs choletais L'Autre Usine. L'Agglomération du Choletais y a organisé les Assises économiques du Choletais, l'occasion de mettre l'accent sur les particularités et les perspectives du territoire. Au cœur de l'événement, la conférence-débat, qui a notamment réuni le député-maire de Cholet Gilles Bourdouleix et Jürgen Krogmann, le maire d'Oldenburg, ville allemande jumelée, mais aussi Hervé Le Bras, un démographe qui a eu l'occasion de travailler sur le Choletais.

