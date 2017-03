Cholet Le championnat de France de cross adapté, samedi à l'hippodrome

0



377 coureurs déficients mentaux venus de toute la France sont inscrits pour les championnats de France, samedi à partir de 10 h 30 à l’hippodrome de Clenet. Les différentes catégories d’âge et de niveau font que 170 d’entre eux auront la chance de monter sur un podium. En plus des courses officielles, deux épreuves découverte de 1 000 et 2 000 m sont prévues à 11 h 30 et 11 h 45.

Toutes les personnes déficientes intellectuelles non licenciées sont invitées à y prendre part (sur présentation d’un certificat médical). Des tables rondes auront également lieu sur le thème du sport adapté ou l’inclusion des personnes en situation de handicap mental dans les clubs. Des démonstrations de football, basket ou athlétisme sport adapté seront aussi proposées dans un but d’information au public. L’entrée sur le site est gratuite.