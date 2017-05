Cholet Le centre hospitalier a quarante ans cette année

0

Le centre hospitalier de Cholet, situé avenue des Sables, est entré en service le 4 mai 1977. Le Premier minsitre de l’époque Raymond Barre, avait assisté à son inauguration. Depuis, l’établissement a largement évolué, avec notamment l’ouverture d’un pavillon femmes-parents-enfants en 2014. Aujourd’hui 245 professionnels médicaux (médecins, pharmaciens, biologistes, internes) et 1 925 professionnels non médicaux y sont actifs. La structure dispose de 754 lits et 158 places et rayonne sur un bassin de population de près de 250 000 personnes.

