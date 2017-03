Cholet « Le bridge, c’est salvateur »

0

À 65 ans, Dominique Chauviré est classée parmi les 100 meilleures joueuses de bridge de France. La Choletaise joue ce week-end au tournoi régional, à la Meilleraie. Le bridge, elle dit que c’est quelque chose de « sérieux ». Car on ne joue pas au bridge par-dessous le coude, surtout pas. « Je fais souvent la comparaison avec le lait sur le feu, explique la professeur de bridge au club de de Cholet. Si on ne le surveille pas, il déborde. Le bridge, c’est pareil. C’est une vigilance de chaque instant. Il faut tout compter. C’est cérébral, oui, on peut dire ça, car le moindre détail compte. »

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE DIMANCHE