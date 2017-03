Cholet Le blues fait son festival

0

À partir de ce mercredi 8 mars et jusqu’à dimanche, le festival A Cup Of Blues va animer la scène choletaise avec une programmation très relevée.

Au programme, Hermann Loup Noir (mercredi 8 mars à 10 h et 20 h au Jardin de verre), Kyla Brox (jeudi 9 mars à 20 h au Jardin de verre), Thorbjørn Risager & The Black Tornado (vendredi 10 mars à 20 h au théâtre Saint-Louis) et Vicious Steel (dimanche 12 mars à 18 h au Jardin de verre.

