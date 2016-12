Cholet L'association Cholet Vitrines a distribué ses cadeaux de Noël

0

Plus de 1 500 € de bons d'achat et un vélo rouge comme la tunique du Père Noël. C'est ce qu'ont offert les commerçants membres de l'association Cholet Vitrines, samedi midi, place Travot, via un tirage au sort. Une dizaine de personnes ayant glissé leurs noms dans une des urnes présentes dans les commerces, ou au chalet Cholet Vitrines du marché de Noël, ont été tirées au sort des mains du Père Noël.

