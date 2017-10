Cholet L'art du nu s'invite à la mairie

0

Du 7 au 22 octobre, la Quinzaine de la photographie mettra à l'honneur les clichés de Uwe Ommer, à la salle des expositions de l'hôtel de ville. Un artiste qui s'est fait un nom dans le monde de la mode et de la publicité grâce à ses modèles dévêtus. Et plus particulièrement pour ses clichés de femmes noires, auxquelles il a contribué à donner toute leur place en première page des magazines. Il sera présent lors du vernissage de l'exposition samedi, ainsi que Charlie Abad et Pascal Bourguignon, les deux autres photographes mis à l'honneur de cette 38e édition.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'ouest de ce lundi.