Cholet Avec Smiley, L'Abeille a sa boisson tout sourire

Smiley Fruity, c'est le nom de la boisson aux fruits plate, imaginée et produite depuis peu à Cholet, par L'Abeille. Le fruit d'une collaboration avec la marque Smiley, célèbre pour ses petites têtes jaunes.

Qui n'a pas vu, au moins une fois, l'une de ces petites têtes rondes et jaunes ? Une petite tête tout sourire, qui s'affiche aussi bien sur les t-shirts que sur des parapluies ou des porte-clés. Et, désormais, sur des canettes d'une boisson aux fruits plate made in Cholet. Son nom : Smiley Fruity. Smiley, comme la célèbre marque française, connue dans le monde entier. Et l'un des deux parents de la boisson, avec l'entreprise choletaise L'Abeille.

