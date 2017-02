Cholet La Winter cup sous le regard de Thierry Tulasne

0

Champion du Monde junior en 1980, finaliste de la Coupe Davis en 1982, Thierry Tulasne représente la Fédération Française de Tennis à la Winter cup au Bordage Luneau. L'ancien champion à l'époque des Yannick Noah, Guy Forget, Philippe Lecomte et actuel entraîneur à la Fédération Française de Tennis, Thierry Tulasne est arrivé au Bordage Luneau pour le plus grand plaisir des responsables de l'organisation, des joueurs de l'équipe de France et des spectateurs avec qui l'abordent en toute simplicité.

Ce dimanche, France - Portugal en demi-finale à partir de 11 h

A lire dans Le Courrier de L'Ouest de samedi