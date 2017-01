Cholet La Shoah dans toutes les têtes

0

Cette semaine, les élèves du lycée Renaudeau participent à une opération de sensibilisation à la Shoah. Exposition, travail sur la caricature, célébration de la libération d’Auschwitz, l’action est très complète. « Chaque année, on a des élèves nouveaux qu’il faut sensibiliser, explique Bertrand Bossy, professeur d'histoire et initiateur du projet au sein de l'école. Je crois que notre devoir est de bien leur faire comprendre ce qui s’est passé. Plus que jamais. »

