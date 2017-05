Cholet La loco à remonter le temps

0

Aux portes de Cholet, le Chemin de fer de Vendée ressuscite le glorieux passé du rail.

Autrefois connu sous le terme du Petit Train du Puy du Fou, le Chemin de fer de la Vendée ouvre une fenêtre sur le glorieux passé du rail. En prenant son temps.

Depuis Mortagne-sur-Sèvre, gare de départ, les voyageurs embarquent en effet pour une promenade de 2 h 30 pour le moins escarpée. On ne s'en rend pas forcément compte, mais le bocage vendéen peut s'avérer sinueux et vallonné.

« Peu de gens s'en doutent, mais la ligne a été toutes les caractéristiques d'une ligne de montagne. On emprunte des viaducs, on a des courbes et contre-courbes serrées, on a même des rampes à 15 pour mille ! ».

Reportage vendredi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici