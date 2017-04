Cholet La communauté khmer fête son nouvel an bouddhiste

0

La communauté khmer de Cholet, forte d’environ 400 membres, a célébré samedi le nouvel an 2561, année du Coq, avec une cérémonie religieuse bouddhiste et un grand dîner.

« Normalement, les festivités durent trois jours, du 13 au 15 avril, et se déroulent dans les pagodes, explique Hay Yin, de l'association locale. Mais en France, on s’adapte au rythme de travail, donc ce n’est que le week-end. Au Cambodge, le mois d’avril est le mois où les moissons sont terminées donc on a plus de temps. »

