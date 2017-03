Cholet La CGT mobilisée pour l'industrie et les services publics

0

Mardi, une dizaine de syndiqués CGT ont participé à une opération de tractage à l'hôpital et dans la zone industrielle du Cormier.

Ils participaient à la journée nationale de la CGT « pour la reconquête de l'industrie et des services publics ».

« En ce moment, c'est la campagne présidentielle mais on n'entend pas beaucoup nos politiques parler d'industrie. Pourtant, c'est une nécessité de réindustrialiser la France. Plus d'industrie, c'est plus de travail et plus de pouvoir d'achat », explique Luigi Takacs, secrétaire général de l'Union locale CGT de la région choletaise.

A lire mercredi dans Le Courrier de l'Ouest