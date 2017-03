Cholet La caravane en tubes produite au Puy-Saint-Bonnet

0

L’ingénieur Eric Beau a installé en janvier dernier son atelier de production au Puy-Saint-Bonnet, à Cholet. Il y fait fabriquer par deux salariés une caravane innovante, composée de trois tubes cylindriques qui s’imbriquent les uns dans les autres, la Beauer 3X. Original et esthétique, le produit a fait parler de lui grâce au partage de nombreuses vidéos sur internet, intéressant des clients potentiels dans le monde entier. « Pour l’instant, nous n’avons pas les moyens de répondre à cette demande, explique Eric Beau. Nous fabriquons une dizaine de caravanes par an et nous consacrons au marché français. »

