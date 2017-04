Cholet La 31 du Festival Les Arlequins lève le rideau mercredi

0

Le 31e festival Les Arlequins lève le rideau mercredi au théâtre Saint-Louis et au Jardin de Verre à Cholet. Cet événement culturel est destiné aux troupes francophones de théâtre amateur. Il n'y aura à ce titre qu'une seule troupe locale, le duo choletais Robert et Miquelon. Une douzaine de pièces sont à l'affiche durant les cinq jours que dure la compétition présidée par la comédienne Anne Bourgeois et l'auteur Jean-Paul Alègre. Des concerts, des rendez-vous matinaux, des spectacles pour les plus jeunes sont aussi au menu de ce festival emblématique de la scène théâtrale choletaise.

