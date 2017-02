Cholet L’Autre Faubourg gagne du terrain

0

Le promoteur Oréas souhaite agrandir la surface commerciale de l’Autre Faubourg de 10 000 m2 d’ici 2019. Le terrain, acheté à l'Agglomération du Choletais, est situé entre l'actuel pôle commercial et l'usine Jeanneau. Ce projet permettrait de répondre à une double volonté : agrandir le parking et ouvrir de nouvelles vitrines. " Si on a très bien réussi l’accessibilité interne de l’Autre Faubourg, on a beaucoup moins réussi l’accessibilité depuis l’extérieur du centre, nous avait expliqué il y a peu Régis Vincenot, le PDG du groupe Oréas. Parfois, il est difficile de se garer et de circuler. Pourquoi pas une extension de parking… On travaille dessus. En tout cas, si ça se fait, cela passera obligatoirement par une offre commerciale élargie. Il y a une grosse demande, mais on ne se fixe aucune date. »

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE MARDI