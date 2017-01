Cholet Jules, prénom star en 2016

0

En 2016, 2 914 naissances ont été enregistrées dans les maternités choletaises, contre 2939 en 2015.

Le traditionnel palmarès des prénoms donne nettement l’avantage aux petits « Jules » chez les garçons, arrivés en première position à la Polyclinique comme à l’hôpital. L’an passé déjà, ce prénom avait raflé la mise. En 2016, il a été suivi de près par les Léo.

Chez les filles, la concurrence est plus rude. À l’hôpital, Lola, Alice et Camille font la course en tête pendant qu’à la Polyclinique, Chloé, Emma et Juliette constituent le tiercé gagnant.