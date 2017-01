Cholet Joniece Jamison chante du gospel avec les amateurs

0

Une quarantaine de choristes choletais accompagneront la chanteuse américaine Joniece Jamison qui donnera un concert gospel le 22 janvier à l'église Saint-Pierre.

Une première rencontre a eu lieu le week-end dernier au Conservatoire du Choletais. « Le samedi, on a travaillé sur l'improvisation, le rythme, la désinhibition et le dimanche on a répété les cinq chansons qu'on interprétera ensemble, explique Pascal Liberge. Ça s'est très bien passé, les choristes avaient bien répété en amont, ils seront à la hauteur de l'événement. »

Dimanche 22 janvier à 17 heures à l'église Saint-Pierre. 16 € sur réservation au 02 41 49 80 00, 20 € sur place, gratuit moins de 12 ans.

