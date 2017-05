Cholet Joan Vivion, le nouvel acrobate

0

Le gymnaste des Enfants de Cholet, Joan Vivion, participe dimanche au championnat de France organisé à Cognac. Au plus haut niveau amateur. Une première et un sacré plaisir pour le lycéen de Sainte-Marie. " Joan a le mental et la technique, explique son entraineur Nicolas Bourmaud. Je l’ai vu arriver dans mon groupe à l’âge de 9 ans. Il a tout de suite eu cette qualité de placement. Vous savez, dans la gym, il ne suffit pas d’avoir des muscles. Il faut aussi la tête, et Joan est très réfléchi."

