Deux familles choletaises ont accueilli pendant près d’un an et demi des chiens destinés à venir en aide à des personnes handicapées. Une expérience inoubliable portée par l’association Handichiens. La structure recherche localement des familles d’accueil. Les dépenses concernant l’accueil et l’éducation de l’animal sont prises en charge par Handichiens.

