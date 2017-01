Cholet Ils marchent pour Macron

0

Dans le Choletais et les Mauges, plusieurs comités En marche se sont créés en soutien du candidat à l'élection présidentielle. Loin du jeu des primaires, ils espèrent « révolutionner la vie politique ».

C'est peu dire qu'ils sont motivés. Entraînés par Emmanuel Macron et son mouvement En marche, Denis Masséglia et Adrien Ricard ont des projets pleins la tête, et les yeux tournés vers l'élection présidentielle. Le premier, 35 ans, a créé le comité En marche Ouest-Mauges, qui compte trois adhérents. Le second, 37 ans, est animateur du comité de Cholet (une vingtaine de personnes).

