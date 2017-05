Cholet Ils joueront un opéra comme des pros au théâtre

0

Une soixantaine de chanteurs et des musiciens des conservatoires de Cholet et Angers travaillent comme des professionnels depuis décembre sur les partitions du semi-opéra « The Fairy Queen ». Le « semi-opéra » est une forme baroque mélangeant théâtre, danse et opéra.

Un genre anglais qui a émergé au XVIIe siècle. L'œuvre de Henry Purcell (1659-1695), « The Fairy Queen » (« La Reine des fées »), a justement été créée en 1692 à Londres et incarne ce genre.

Un beau projet soutenu par la Ville et l'Agglomération du Choletais mais pour lequel les élus n'autorisent pas les professeurs du conservatoire à communiquer avec les journaux locaux.

« C'est la première fois que les conservatoires d'Angers et de Cholet travaillent ensemble sous cette forme », précise Jean-Louis Moissonnier, jeune retraité de 60 ans et membre de la classe de chant et de musiques anciennes du conservatoire de Cholet.

