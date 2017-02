Cholet. Il se masturbait à une séance de « Cinquante nuances plus sombres »

0

Séance tardive du film « Cinquante nuances plus sombres », la semaine dernière dans une salle obscure de Cholet.

La projection a commencé depuis quelques minutes lorsqu'un homme, qui assiste à la séance avec son épouse, en remarque un autre s'agiter de manière douteuse.

Et pour cause : ce cinéphile un peu trop emballé par le film était en train de se masturber. Manque de chance, le couple installé à côté de lui, et qui a remarqué ses agissements douteux, est un binôme de gendarmes...

