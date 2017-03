Cholet Guerre d'Algérie : « Nous avons un devoir de vérité »

0

55 ans après la guerre d'Algérie, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord honore toujours les soldats tombés. Explications avec Michel Guérineau, président du comité de Cholet.

Drapeau bleu, blanc, rouge, Marseillaise, minute de silence. Et, à voix haute, le nom des morts choletais tombés pendant la guerre d'Algérie. Chaque année, le rituel se répète, lorsque vient l'heure de commémorer le cessez-le-feu du conflit, daté du 19 mars 1962. À Cholet, rendez-vous est donné devant le monument aux morts, place du 77e RI. Un rendez-vous immanquable pour la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) et le président du comité de Cholet, Michel Guérineau.

