Cholet Grande ferveur autour des reliques de trois saints

0

Des centaines de fidèles sont venus se recueillir à l'église Notre-Dame à Cholet, ce mercredi, devant les reliques de sainte Thérèse de Lisieux, et de ses parents Louis et Zélie Martin, eux aussi canonisés.

Marie-Françoise Thérèse Msartin et ses parents, Louis et Zélie, ont tous trois été canonisés à 90 ans d'écart, respectivement en 1925 et 2015. C'est la seule famille française qui compte trois saints.

La paroisse Saint-Pierre - Notre-Dame a invité l'évêque d'Angers à s'associer à l'événement.

Mgr Emmanuel Delmas a présidé une messe à la mi-journée devant 500 fidèles.

Après une nuit de prière et une dernière messe ce matin à 7 h 45, les reliques partent à 9 heures ce jeudi matin pour Saumur.

À lire jeudi dans Le Courrier de l'Ouest