Cholet Glisséo ferme pour cause de travaux et de maintenance

Les piscines du complexe GlisséO seront exceptionnellement fermées au public du 18 avril au 1er mai inclus, pour cause d'importante maintenance technique. Afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène des usagers au sein des piscines, le complexe procédera à la vidange et au changement décennal des filtres des bassins ludiques, à la rénovation du toboggan intérieur avec la mise en place d'un système de signalisation lumineux, ainsi qu'au remplacement du carrelage dans la zone des douches et sanitaires publics. De nouveaux luminaires dans les vestiaires publics et clubs seront installés. Seuls les écoles élémentaires et les clubs résidents (certaines sections) bénéficieront du bassin sportif et du bassin d'apprentissage entre le 24 et le 30 avril.