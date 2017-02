Cholet Gilles Bourdouleix, député maire, déclenche une nouvelle polémique

0

Le député-maire de Cholet (divers droite) a créé la polémique hier. Par un simple message posté le matin sur les réseaux sociaux, ce supporter de François Fillon à l'élection présidentielle, a réagi avec ses mots à une phrase choc prononcée par Emmanuel Macron.

En voyage en Algérie, le candidat du mouvement En Marche! a estimé que la colonisation avait été un « crime contre l'Humanité ».

À entendre ces propos, Gilles Bourdouleix a vu rouge. Il s'est demandé dans son message largement relayé et commenté sur internet si Emmanuel Macron n'était pas « le candidat de Daesh », du nom de l'organisation terroriste Etat islamique qui assassine en Syrie, en Irak et même sur le territoire national comme au Bataclan et à Nice.

#colonisation Propos indignes sur l'Histoire de la France : Macron est il le candidat de daesh? — Gilles BOURDOULEIX (@GBOURDOULEIX) 16 février 2017

