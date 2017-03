Cholet Football : la belle opération marketing du SOC

0

Arrivé au SO Cholet en février 2015 avec pour mission le développement et la gestion du club, Jonathan Lebreton a rapidement su attirer de nouveaux partenaires.

En deux ans, le nombre de partenaires du SO Cholet a été multiplié par dix. « Nous avons franchi la barre des 200 partenaires et plus de 1 000 personnes assistent aux rencontres. On sait où l'on va, les relations sont bien établies, ce sont même les partenaires qui nous sollicitent, nous encouragent. Notre logo s'affiche partout. »

À six rencontres de la fin du championnat, le SO Cholet est bien parti pour obtenir l'accession en National, un niveau très proche de celui obtenu en 1975, la division 2.