Cholet Fernand, l'accent de la pétanque

0

À 71 ans, le Choletais est un fou de pétanque. Joueur invétéré, collectionneur compulsif, Fernand Mapelli ne raterait pour rien au monde le National à pétanque. « Sans ce jeu, je ne serais plus là ! »

Quand il feuillette le n° 16 de Pétanque magazine, daté de 1973 et affiché au prix de 3 francs, Fernand Mapelli a le débit qui s'accélère. « Regardez, les gars en photo. Latusse, Brocca, j'ai joué contre eux. Et là, y'a Gouges, un sacré bon joueur. On a fait équipe à Banyuls, quand j'étais en vacances. »

Fernand Mapelli est un personnage. Sur les bords de la Canebière, à Marseille, la patrie de la pétanque, on dirait du retraité choletais qu'il est un « fada » du cochonnet et des boules. D'ailleurs, l'ancien charcutier l'avoue volontiers : « Vous savez, sans la pétanque, le vieux ne serait plus là ! C'est ce qui me maintient en vie. C'est toute ma jeunesse... »

L'été dernier, avec son frère Michel et un copain, René Chassany, il est allé jouer dans La Mecque de la pétanque : le tournoi de la Marseillaise. Et devinez quoi ? Les trois ont été jusqu'en 32e de finale. Authentique exploit.

Le portrait de Fernand Mapelli vendredi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici