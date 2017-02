0

A 71 ans, le Choletais Fernand Mapelli est un fou de pétanque. Joueur invétéré, collectionneur compulsif, Fernand Mapelli ne raterait pour rien au monde le National à pétanque. « Sans ce jeu, je ne serais plus là, dit le natif de Cahors. C’est ce qui me maintient en vie. C’est toute ma jeunesse… » Chez lui, il collectionne des tas de documents sur la pétanque, et des wagons entiers de coupes et médailles.

PLUS D'INFORMATIONS DANS NOTRE EDITION DE VENDREDI