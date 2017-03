Cholet Entre 12 et 15 000 personnes au salon de l'habitat

0



Cholet événement a innové cette année pour le salon de l’habitat, qui a eu lieu ce week-end à la Meilleraie. Les conférences et les ateliers décoration ont donné un nouveau souffle à la manifestation, qui a attiré entre 12 et 15 000 personnes, « dans les standards habituels » pour Jean-François Murzeau, de Cholet événement. « On change la formule, on se renouvelle. Les exposants sont contents, nous sommes contents. » Seul bémol, les conférences, qui n’ont pas toujours su trouver leur public.