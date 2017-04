Cholet Enjin dompte Google et Facebook

0

Spécialisée dans le référencement sur Internet, l'agence web choletaise a pour objectif de rendre les entreprises plus visibles sur Google et Facebook. Elle organise une conférence au Bar'ouf le 12 mai.

Chargée « de développer la visibilité d'une entreprise et sa notoriété sur Internet », Enjin est une agence web, « spécialisée en référencement et webmarketing » basée à Cholet. Elle compte plus de 100 clients dans les Pays de la Loire, dans le bâtiment, le prêt-à-porter, l'alimentaire… Pour y arriver, la société est surtout aux commandes sur le moteur de recherche Google et sur le réseau social Facebook.

