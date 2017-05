Cholet [En images] Danse, concerts… Place aux shows dans le centre-ville

0

Show les danses et le Koffee Fest ont donné le tempo, samedi, à Cholet. Au menu : d’un côté, de la danse à n’en plus finir, de l’autre côté, des concerts dans des lieux insolites du centre-ville.

Country, danse irlandaise, expression primitive… Il y en avait pour toutes et tous, hier après-midi, place Travot et place Rougé, à l'occasion de Show les danses. À partir de 15 heures, des dizaines et des dizaines de danseurs s'en sont donné à cœur joie dans le centre-ville choletais. Trois associations choletaises étaient de la partie : la Fabrique chorégraphique, la Jeune France et Myst'Eire.

À lire ce dimanche dans Le Courrier de l'Ouest.