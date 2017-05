Cholet Emmanuel Macron en tête avec 80,71 % des suffrages exprimés

0

Emmanuel Macron arrive largement en tête dans la ville de Cholet, au premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat d'En Marche ! a obtenu 80,71 % des suffrages exprimés, soit 19881 voix. Marine Le Pen (Front National) obtient, elle, 19,29 % (4753).

À titre de comparaison, Jacque Chirac (UMP) avait obtenu 89,85 % des suffrages exprimés (23824 voix) en 2002, contre 10,15 % à Jean-Marie Le Pen (FN, 2628 voix).

Pour ce second tour, l'absention, elle, a grimpé à 25 %, plus qu'au premier tour (21 %) et plus que lors du second tour de l'élection présidentielle de 2012 (18,42 %).

À noter que le nombre de bulletins blancs et nuls atteint les 2871, près de deux fois plus que lors du premier tour.