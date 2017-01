Cholet Eloïse travaille au paradis des enfants

0

À 34 ans, Eloïse Geoffroy est chef de service de la Ludothèque. Un rôle qu'elle prend à cœur, convaincue de l'utilité sociale et pédagogique du jeu. Sept personnes travaillent sous sa direction.

« Cette structure est une des plus grandes, et une des plus anciennes de France. À Cholet, il y a toujours eu une volonté politique de défendre ce service public, ce qui n'est pas le cas partout. Toutes les municipalités n'ont pas leur ludothèque ! » insiste la trentenaire, qui reçoit souvent « des appels d'autres organismes qui nous demandent des conseils ».

« Chez les enfants, le jeu permet de développer la motricité, la capacité à se concentrer, la dextérité, les connaissances aussi. Au-delà, cela peut être un bon outil pour apprendre à perdre ou, au contraire, à persévérer » défend Eloïse Geoffroy.

Ce qu’elle préfère par-dessous tout, c’est « voir les étoiles dans les yeux des plus jeunes quand ils arrivent ici. Pour eux, c’est le paradis ! »

Le portrait d'Eloïse Geoffroy, mardi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici