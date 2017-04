Cholet Elmer Food Beat, 30 ans de succès au Jardin de verre [vidéos]

0

Le groupe nantais Elmer Food Beat, un million d'albums vendus, jouera vendredi 7 avril (20 h 30) au Jardin de verre. Avec la même folie qu'à leurs débuts en 1986.

Dès qu'ils entonnent « Daniela », « La Caissière de chez Leclerc » ou « Le Plastique c'est fantastique », les cinq musiciens d'Elmer Food Beat font un tabac. Ils seront vendredi à Cholet avec leurs tubes et des chansons issues de leur dernier album, « A poil les filles ! », sorti en 2016.

« C'est un joyeux bordel organisé. C'est la même énergie, la même folie qu'il y a 27 ans mais on a un nouveau guitariste qui vient du hard rock. Donc ça envoie un peu plus, confie le chanteur Manou. Aujourd'hui, on joue devant des salles de 600 à 1 000 places et on remplit. »

8 € à 18 €. Réservations : 02 41 65 13 58 et http://www.jardindeverre.fr

Interview à lire ce mercredi dans Le Courrier de l'Ouest