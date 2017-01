0

En cette période de grand froid, Nathalie Manguy va réchauffer les cœurs.

Dimanche prochain, au Jardin de verre à Cholet, cette chanteuse interprétera pour le jeune public (dès un an) un répertoire composé de berceuses du monde entier : Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Angleterre... Un beau voyage en enfance.

Dimanche 22 janvier à 11 h et 16 h au Jardin de verre. 4,50 € et 7 €. Réservations : 02 41 65 13 58 et http://www.jardindeverre.fr