Cholet Dix ans à peine et déjà à la fac'

Réunis au campus du Choletais, ce jeudi, pour le Congrès des jeunes chercheurs, plus de 150 écoliers ont revêtu le costume de scientifiques en herbe. Prêts à relever tous les défis, sur fond d'écologie.

Sur les murs, des feuilles cartonnées jaunes, orange, bleues, vertes ou rouges. Dans la salle, des maquettes de maisons en cartons ou en cagettes. Drôle de cours, jeudi matin, sur le campus choletais. Drôles d'étudiants aussi. Grands comme trois pommes et âgés d'à peine dix ans. Quelque 157 élèves de CM1 et CM2, venus de trois écoles choletaises (Saint-Louis le Breloquet, Sainte-Marie des Turbaudières et Saint-Pierre Géllusseau). Autant de participants au 17e Congrès des jeunes chercheurs, organisé par la direction diocésaine d'Angers.

