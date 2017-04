Cholet Disparition inquiétante : opération de recherches aux Noues

0

Personne n'a de nouvelles de Bruno Vertadier depuis maintenant une semaine. Les derniers témoins l'ayant vu disent lui avoir parlé dimanche dernier, en matinée, dans le centre-ville de Cholet. Une disparition jugée inquiétante puisque sa voiture, inoccupée, a été signalée lundi à la gendarmerie. Le véhicule était stationnée à proximité de l'étang des Noues.

Ce week-end, deux grandes opérations de recherches ont été menées par ses amis et sa famille sur le site des Noues. " Il y a eu un vrai élan de solidarité, explique son ancienne compagne, Estelle Frappier, qui coordonne le mouvement avec Christian Vertadier, le frère de Bruno. Une cinquantaine de personnes se sont mobilisées. Malheureusement, pour le moment, les recherches sont vaines." Âgé de 51 ans, Bruno Vertadier, natif de Mauléon et ancien Maziérais, est un "grand marcheur et un grand coureur". " Il vient souvent à l'étang des Noues pour s'adonner à ses passions."

Bruno Vertadier a longtemps travaillé à la librairie Prologue, devenue le Passage culturel, à Cholet. Selon les organisateurs des deux battues de ce week-end, des opérations menées par la gendarmerie avec l'aide d'un chien spécialisé pourraient être menées mardi et mercredi.