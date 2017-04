Cholet Des voitures de course anciennes dans les rues de la ville

0

La 26e édition du Tour Auto Optic 2000 se déroulera du 24 au 30 avril. Les 230 concurrents de cette course automobile s'élanceront du Grand Palais (Paris) en direction de Biarritz, via des étapes à Saint-Malo, Nantes, Limoges et Toulouse. Cette année, le défilé de voitures prestigieuses (Delahaye, Facel Vega, Hotchkiss, Jide, Pichon Parat, René Bonnet, Salmson, Simca…) passera par le Choletais. Les voitures d'époque débouleront par la nationale 249 (deux fois deux voies) et sortiront à La Séguinière pour rejoindre le centre de Cholet où elles passeront par le boulevard Gustace Richard, rue Nationale, avenue de l'Abreuvoir puis bd Delhumeau Plessis. Les bolides emprunteront ensuite la D160 (route de Mortagne) pour rejoindre Les Epesses. Les premières voitures arriveront à Cholet vers 8 heures. Les dernières quitteront Cholet vers 11 heures. Pétarades et joli spectacle en perspective.