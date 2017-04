0

Les Choletais Claire Bonvallet et David Moison vont à la rencontre des écoles, des entreprises et des particuliers pour les aider à gérer le stress et les émotions.

Ils ont créé en 2016 le concept « bien-être à portée de main qui fait appel à des techniques de gestion de stress, de méditation, d'automassage .

« Les gens n'ont plus le temps de prendre soin d'eux. Nous avons décidé d'aller à leur rencontre, disent-ils. Nous sommes de véritables troubadours du bien-être. »

